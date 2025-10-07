  • 24° C
Aeropuerto de Ciudad Obregón abre cabina de lactancia

Buscan atender a las mamás viajeras que llevan bebés lactantes por el aeropuerto

Oct. 07, 2025
Esto busca mejorar la experiencia de viaje a las madres lactantes que pasen por el aeropuerto
En busca que las madres lactantes cuenten con espacios dignos, privados e higiénicos, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) instaló una cabina de lactancia, informó el administrador de ese puerto aéreo, Humberto Neri Peregrín.

La cabina se encuentra en la Sala de Última Espera, en la planta baja del Aeropuerto de Obregón y está disponible para que las madres lactantes puedan tener privacidad para amamantar o extraer leche durante el tiempo en que esperan su vuelo.

"El pasado primero de octubre, en las instalaciones de la Sala de Última Espera Planta Baja, del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, fue instalada una cabina de lactancia con la finalidad de que madres lactantes cuenten con espacios privados, dignos e higiénicos para amamantar o extraer leche durante la espera de su vuelo", agregó.

imagen-cuerpo

La cabina de lactancia requiere que se ponga una contraseña para poderse abrir, lo que le da una mayor privacidad a las madres, además de tener dispensario para desinfectar las manos, sillón, entre otros.

Esto forma parte de las mejoras que se hacen en el Aeropuerto para atraer pasajeros, entre lo que se encuentran la rehabilitación de espacios, instalación de aire acondicionado, elevadores, áreas de estacionamiento, entre otros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


