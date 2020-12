Activan iniciativa Denuncia Covid

A través del Club de Jóvenes Industriales , la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ( Canacintra ), activó la iniciativa denominada Denuncia Covid , que consiste en evidenciar a las empresas y demás sectores que no estén cumpliendo con los protocolos sanitarios .

Esta propuesta va enfocada a evitar que el Municipio retorne nuevamente al color rojo en el semáforo, ya que un nuevo cierre será algo que no podrán soportar los sectores económicos, dijo Luis Gerardo Valle +ülvarez.

Ximena Guerrero Ramírez explicó que a través de Denuncia Covid, la ciudadanía podrá reportar a través de redes sociales con fotografías y videos, las faltas en las que incurran comercios, industriales, empresas en general y transportistas.

La integrante de la organización expuso que lo que han detectado en diversos recorridos realizados, es que la mayoría de las fallas se dan al momento de ingresar a los sitios, ya que no se cuenta con tapetes o están secos, no les toman temperatura o lo hacen en el brazo cuando lo correcto es en la frente, y no cuentan con gel, entre otros más.

Las evidencias con el nombre del lugar y el día en el que se capturó, podrán ser enviadas a las cuentas de Facebook de Canacintra y del Club de Jóvenes industriales y ellos generarán la denuncia ante las autoridades para pedir que se les dé seguimiento y se genere una sanción correspondiente.