Abuelitos preocupados por falta pago del Bienestar

Y así varias personas de la tercera edad tienen un problema similar en retraso de sus pagos, sin embargo, Bernabé Arana, encargado de programas federales aseguró que los pagos se realizarán en las primeras semanas de febrero para homologarlos con las vacunas programadas hacia los adultos mayores, aun cuando los apoyos se esperaban para enero 2021.

Arana Rodríguez, afirmó que en 2020 hubo pagos que se realizaron de manera bimestral y que por eso, tal vez, los abuelitos se confundieron. "Hay algunos adultos mayores que no entendieron muy bien y dicen es que me faltan pagos y no, es que se adelantaron pagos de 2 mil 700 por bimestre", expuso.