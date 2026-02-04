  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Abre registro para nuevo ciclo de la UTS: van por alumnos del sur de Sonora

Se agregaron dos nuevas carreras a su oferta educativa que busca atender las demandas del Sur de Sonora

Feb. 04, 2026
Para el siguiente ciclo se tiene proyectado matricular a una población total de estudiantes de mil 500 jóvenes
Para el siguiente ciclo se tiene proyectado matricular a una población total de estudiantes de mil 500 jóvenes

Con una meta de captar 710 jóvenes de nuevo ingreso y una oferta de 11 programas educativos, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) anunció su proceso de admisión, en el que busca llevar la educación de nivel superior a jóvenes de las comunidades y municipios del Valle del Yaqui, así como zona urbana de la región.

El proceso de inscripción arrancó en enero y actualmente se tiene una promoción de mil 1900 pesos por estudiante hasta el 31 de marzo, con lo que gozaría de la inscripción al programa y todos los beneficios de enrolarse en el campus.

David Valladares Aranda, secretario académico de la universidad, explicó que se atiende a las poblaciones del Valle del Yaqui, entre las que se encuentran Quetchehueca, Marte R. Gómez y municipios de la región como Bácum, Navojoa, Tesopaco, entre otros, quienes logran colocarse en diferentes empresas asentadas en el sur de Sonora.  

"Recibe en un alto porcentaje de su población a estudiantes egresados del bachillerato de las localidades que se encuentran alrededor del Valle del Yaqui", abundó.

imagen-cuerpo

PROGRAMAS NUEVOS Y CONTACTO PARA INSCRIPCIÓN

Las carreras que se ofertan para el siguiente ciclo son la licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, licenciatura en Administración con especialidad en Capital Humano, la licenciatura en Contaduría, así como Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Manufactura en Aeronáutica e Ingeniería en Mecatrónica.

Para el siguiente ciclo se tiene la novedad de dos nuevos programas de estudio que son licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual, así como licenciatura en Enfermería, los cuales buscan atender las demandas de la región y del resto de Sonora. 

Los interesados en inscribirse pueden contactarse al número de Whatsapp 6442-274201 o marcar al número 644-414 8670, además que las carreras, planes de estudio y vida universitaria pueden revisarse en el sitio web  y redes sociales de la universidad.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Imagen Urbana analiza instalar alumbrado público en colonia Alba Torre
Ciudad Obregón

Imagen Urbana analiza instalar alumbrado público en colonia Alba Torre

Febrero 04, 2026

Se trata de un terreno que no es propiedad del Ayuntamiento, donde viven distintas familias que se ven afectadas por falta de electricidad

Cajeme Cómo Vamos da seguimiento a denuncias
Ciudad Obregón

Cajeme Cómo Vamos da seguimiento a denuncias

Febrero 04, 2026

Integrantes también estarán pendientes de que se garantice la transparencia en la nueva plataforma web del Ayuntamiento de Cajeme

Alcalde de Cajeme llama a denunciar obras públicas inconclusas ante el Ayuntamiento
Ciudad Obregón

Alcalde de Cajeme llama a denunciar obras públicas inconclusas ante el Ayuntamiento

Febrero 04, 2026

Javier Lamarue dio a conocer que siguen las gestiones ante el Gobierno Estatal y Federal para seguir con el rescate de vialidades en mal estado