Abandonada obra del socavón de la 300

Y es que a pesar de que en el lugar se encuentra la tubería que se instalará en el desagüe que conecta con el dren pluvial, no ha habido mayor avance, lo que ha afectado a los habitantes del sector y automovilistas.

A días de que el socavón de la calle 300 cumpla un mes , la reparación del enorme hoyanco no ha presentado algún avance, obra que de acuerdo con los vecinos se encuentra abandonada desde hace quince días y no cuenta siquiera con señalización .

"Está muy peligroso, no hay señalamientos, no tienen para cuándo y las autoridades no quieren hacer nada, ya va para un mes que trajeron los tubos", expuso Juan Rodríguez, empleado de un taller mecánico.

Quien mencionó que nadie ha acudido a trabajar en la obra, además de que la noche del domingo le tocó ver cómo un automovilista no alcanzó a frenar y cayó en el hoyo.

Por su parte Jesús Ramos, encargado de un establecimiento, manifestó que ya se va a cumplir un mes del hundimiento y sigue igual, el cual afecta el tráfico vehicular y a los habitantes de las calles aledañas a la 300.

"Se me ha hecho muy lento, las ventas han bajado y los vecinos se quejan de los camiones grandes que les han tirado mufas y rejas del alcantarillado, es un trabajo muy ineficiente para algo que requiere atención inmediata".

Además, para los automovilistas circular por la zona es complicado, pues las lomas de tierra impiden el paso de los automóviles.