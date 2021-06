A la baja traslados de covid

"Estos casos con nosotros han ido a la baja, desconozco en los hospitales cuál es la situación, pero en los servicios que nosotros prestamos drásticamente han ido a la baja", resaltó.

Para que la mejor conocida como segunda o tercer "ola" no llegue al Municipio de Cajeme y al Estado de Sonora, recomendó a la población no bajar la guardia en las medidas de prevención y precaución, como lo son el uso de cubrebocas, del gel antibacterial, y la de no acudir y sumarse a lugares concurridos y de alta demanda.

Osegueda Osegueda indicó además que las personas que acudieron a los masivos cierres de campaña, deberán mantenerse en aislamiento y en contacto mínimo con el resto de las personas para evitar así, en caso de haber sido contagiados, sigan pasando el virus, y con ello llegue la temida "ola" o rebrote del virus letal.