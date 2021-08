En el artículo 188 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora se señala que ninguna persona debe ofrecer mercancías o servicios a los ocupantes de los vehículos, repartirles propaganda, solicitar ayuda económica, transportación en vehículos que no sean de servicio público autorizado.

Noticia Relacionada A favor de que operen los limpiaparabrisas

PUBLICIDAD

Los ciudadanos de Cajeme manifestaron que el incrementar los operativos no solucionaría de fondo esta situación, pues se requiere mayor atención en otras áreas de seguridad, como para solo atener los cruceros

"Los cruceros no se me hace tan necesario, se me hace que va estar dioquis, porque no los pueden controlar a todos o que se haga un plan como hicieron con la lava carros en las plazas", externó César González.

Gabriel Montes, ciudadano y conductor, consideró que no está mal que los jóvenes o menores anden de limpia parabrisas, pues es una manera de ganarse la vida, pero lo que sí estaría mal, es que autoridades se enfoquen en estas más que en la violencia, robos o asesinatos.