VIDEO. Le ofrecen 200 por limpiar vidrio: "no, yo ando pidiendo"

Y es que la vida lleva a muchas personas a ganarse la vida de diversos modos, y uno de ellos es pidiendo dinero.

De acuerdo con un video publicado en Instagram, un automovilista quiso hacer una buena obra, quizá intentando que el hombre se ganara el pan sin que lo vieran con recelo, pero se llevó tremendo chasco.

El conductor le ofreció 200 pesos a un hombre en condición de calle para que le limpiara el vidrio; al momento, el copiloto estaba grabando y captó la sorpresa de su vida.

En las imágenes se aprecia al conductor planteando el pequeño trabajo: "¿El vidrio no me lo limpias?", a lo que el hombre de la calle le respondió que no, y se justificó diciendo que no tenía ni cubeta ni trapos.

"No, ando pidiendo, es mi rollo carnal... Yo no traigo garra, yo no traigo nada de ese jale", e inmediatamente se marcha, dejando la sorpresa en el rostro de sus benefactores.