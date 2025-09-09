Inspecciona USDA ganado en Sonora

Con el objetivo de avanzar en la reapertura de la frontera para la exportación de ganado, el gobernador Alfonso Durazo respaldó las inspecciones que este lunes inició el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en Sonora y otros estados del norte del país.

Los técnicos estadounidenses permanecerán en la Entidad durante cinco días para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, en un paso clave para recuperar el acceso del ganado sonorense al mercado internacional.

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Celida López Cárdenas, explicó que las verificaciones abarcan los puntos de internación de ganado, las cuarentenarias y diversas engordas ubicadas en la Entidad.

Indicó que, con base en los resultados de estas inspecciones, se determinarán las condiciones para retomar la exportación, la cual, en caso de ser favorables, podría plantearse en pocas semanas bajo un nuevo esquema de apertura fronteriza.

Destacó que Sonora, junto con los estados del norte del país, como Chihuahua, Coahuila y Durango, mantiene la ventaja sanitaria de estar libre del gusano barrenador, condición que refuerza la confianza de las autoridades estadounidenses en la calidad y seguridad del hato ganadero.

También subrayó que esta revisión representa una oportunidad estratégica para que los productores ganaderos de Sonora recuperen su competitividad en el comercio internacional. Entre los puntos positivos, resaltó que los funcionarios estadounidenses redujeron el monitoreo de trampas para moscas del gusano barrenador: de poco más de 400 trampas, actualmente solo se mantienen alrededor de 60.

Precisó que el Gobierno de Sonora seguirá trabajando de manera coordinada con el USDA, el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los productores, para garantizar que los estándares de sanidad animal se mantengan y permitan consolidar la reapertura de la frontera en beneficio del sector pecuario estatal.

El pasado mes de julio Estados Unidos cerró la frontera al ganado mexicano