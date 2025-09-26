Sonora implementará campañas de control de plagas en agricultura

Para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, así como campañas e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, se invertirá hasta 141 millones 178 mil 96 pesos a través del programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para este año, por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Estado de Sonora.

Esta será una aportación conjunta para la operación y ejecución del programa donde hasta la cantidad de 95 millones 178 mil 96 pesos corresponden a la aportación federal y 46 millones de pesos los aportará el Gobierno del Estado, para establecer las actividades planificadas de los proyectos o actividades a desarrollar de acuerdo a los conceptos autorizados mediante la aplicación de los recursos presupuestales establecidos.

El programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria estará divido en: vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias donde se invertirán 18 millones 152 mil 430 pesos; mientras que en campañas 108 millones 140 mil 418 pesos; y para el rubro de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 14 millones 885 mil 248 pesos y este último será cien por ciento con recurso de federal.

Dentro de este plan se tiene contemplada la prevención y control de enfermedades en organismos acuícolas tales como peces, anfibios, crustáceos y moluscos, a través de tres proyectos, también se invertirá en sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.

Respecto a las campañas, se tienen programadas para la protección de Plagas Reglamentadas del Aguacate, algodonero, papa, agrave, plaga en cítricos, Moscas de la Fruta, Cochinilla Rosada, así como el manejo fitosanitario del cártamo, hortalizas, y contra Plagas del Olivo, nogal, cid, ácaro rojo de las palmas.