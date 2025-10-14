  • 24° C
Agrícola

Productores del Mayo se suman a movilización nacional desde la línea Sonora-Sinaloa

Los hombres del campo participaron en la manifestación para exigir al Gobierno Federal que exista justicia

Oct. 14, 2025
Desde la línea divisoria entre Sonora y Sinaloa, Ejidatarios, Agricultores y sociedad civil del Valle del Mayo, se sumaron a las movilizaciones por el Paro Nacional Agropecuario, en el que realizaron una manifestación en Estación Don, para exigir atenciones del Gobierno Federal.

Los representantes del sur de Sonora, arropados desde el Fuerte Mayo, se movilizaron a través de tractores, maquinaria agrícola y decenas de vehículos, con una marcha pacífica en la Garita, Estación Don, en la que mostraron su unión y fortaleza para luchar en la búsqueda de que el campo tenga justicia.

imagen-cuerpo

Mónica Gutiérrez, líder del Fuerte Mayo, mencionó que se sumaron hombres y mujeres que representan a los 35 ejidos del Fuerte Mayo, quienes exigieron atención a las necesidades del sector agrícola y mejores condiciones para seguir trabajando la tierra que alimenta a todo el país, con un mensaje convincente que esperan llegue al Gobierno Federal.

Durante la concentración, productores que se han considerado agraviados ante las decisiones del Gobierno, externaron que decidieron alzar la voz y que se conozca la agonía que vive quienes dependen del campo, al no tener precios de garantía ni esperanza rumbo al nuevo ciclo agrícola.

"Fue la desesperación que vivimos lo que nos obligó a manifestarnos, esperamos que esto sirva para recibir atención y se logren resolver las problemáticas que se viven, que se puedan subsanar las demandas", pronunciaron.

La movilización formó parte de una jornada nacional que reunió a miles de productores en distintos puntos del país, con consignas como "Recuperemos la Agricultura Nacional".

Edgar Coronado
Edgar Coronado
