  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
Agrícola

Lluvias de "Raymond" benefician a las presas del Yaqui y Mayo

Los embalses recibieron aportaciones debido a las fuertes precipitaciones que se registraron el pasado fin de semana

Oct. 13, 2025
Las lluvias del fin de semana que trajo "Raymond" dejaron aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui.

De acuerdo con datos del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), la presa El Novillo registró el máximo acumulado, con 187.0 milímetros; mientras que La Angostura, 56, y El Oviáchic, 15.4 milímetros.

Las tres presas están al 31.2 por ciento, con un volumen almacenado de 2 mil 183 millones de metros cúbicos.

El Oviáchic está al 14.1 por ciento de su capacidad total, con 456.1 millones de metros cúbicos,

Mientras que El Novillo y La Angostura están al 46.8 y 41.4 por ciento, con mil 412.1 y 315.4 millones de metros cúbicos.

En el Río Mayo, la presa Mocúzari registró un acumulado 27.5 milímetros.

En el Valle del Yaqui, las precipitaciones fueron generalizadas. El acumulado máximo en el Canal Alto fue de 59 milímetros, mientras que en el Canal Bajo fue de 60 milímetros; en Ciudad Obregón, 54.0 milímetros; en la comisaría de Providencia, 32.0; en Esperanza y en las comunidades yaquis, 30.7 milímetros en El Chiculi.

Luz del Carmen Paredes
