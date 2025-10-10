Claman por apoyos productores agrícolas

Urgen políticas de apoyo al campo, porque de no ser así, desaparecerán los agricultores en Sonora, subrayó Mario Alberto Pablos Domínguez.

En su participación en la Reunión del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora, en representación de los productores del Yaqui y del Mayo, solicitó actuar en consecuencia ante la problemática y lograr lo más pronto posible las políticas de apoyo.

Ya que, de no ser así, desaparecerán los agricultores en Sonora y en nuestro país, sostuvo.

Resaltó que se tiene que garantizar la rentabilidad del campo y replanteó la necesidad de la Declaratoria de Sequía, recurrente en dos años consecutivos, más este año que va con muy bajas aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui y Río Mayo.

Lo anterior trajo como consecuencia la no siembra en el ciclo otoño-invierno 2024-2025 de 228 mil 945 hectáreas, más o menos, en el sur del Estado de Sonora, generando una parálisis económica en el sector primario, por lo que es importante y apremiante.

Así como la declaratoria de Desastre Natural para que se activen y se otorguen los apoyos económicos que marca el Artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable Federal.

En la reunión se plantearon cada uno de los requerimientos del sector para reactivar la agricultura; en total fueron 13 puntos que demandan atención.

Por su parte, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, apuntó que es un reto, pero está dispuesto a acompañarlos en la gestión.