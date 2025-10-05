  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 5 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Casos de gusano barrenador van en decremento en México

El Senasica informó que al 1 de octubre se ha registrado la cifra más baja, desde que se registró el primer animal infectado

Oct. 05, 2025
Casos de gusano barrenador van en decremento en México

Luego de que se diera a conocer en diversos medios que los casos de gusano barrenador se dispararon en agosto de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló que lo difundido en medios es incorrecto.

Como se recordará, el 21 de noviembre de 2024 se registró el primer caso de gusano barrenador en ganado; desde entonces este padecimiento ha atormentado a los pecuarios mexicanos y cerrado las puertas a la exportación.

imagen-cuerpo

A fin de aclarar este reporte, a través de un comunicado, el Senasica aclaró que el indicador para seguir el desarrollo de la plaga es el número de casos activos en el país, mismos que son contabilizados “hasta en tanto haya sido totalmente curado el animal infectado”, lo que forma parte de un plan de acción México-Estados Unidos el cual fue firmado el 15 de agosto.

De acuerdo con el periodo de recuperación determinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), el Senasica, el Departamento de Agricultura y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (últimas dos de EEUU), es de 15 días.

CASOS ACTIVOS DE LA PLAGA EN MÉXICO

Según el reporte a nivel nacional de casos activos en México, al de octubre era de 727 animales infestados, que en comparación con el mes inmediato anterior se registró una baja del 17.8 por ciento, estadística que a la fecha es 24 por ciento menor a la más cifra más alta desde que se registró el primer caso.

En cuanto al total de animales enfermos a partir de noviembre de 2024, es de 0.022 por ciento del total nacional; en tanto que el 99.97 por ciento de casos en los últimos 11 meses no pasa del sur-sureste del país, algo que se priorizó desde que el primer caso, señaló el Senasica.

imagen-cuerpo

En cuanto a los animales transportados en ese periodo, un millón 772 mil 411 han sido inspeccionados y recibido tratamiento preventivo, con fármacos aprobados.

De ese universo, el dispositivo de control ha fallado en dos ocasiones; es decir, dos reses que se han presentado fuera de ese perímetro.

Recordó que de junio a septiembre son los meses más propicios para la reproducción de la mosca del gusano barrenador.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Avanzan obras hidroagrícolas
Agrícola

Avanzan obras hidroagrícolas

Octubre 05, 2025

En el Valle del Yaqui se invertirán 4 mil 100 millones de pesos a través del Programa Nacional de Tecnificación de Riegos

Promueven Distrito de Riego Indígena Mayo
Agrícola

Promueven Distrito de Riego Indígena Mayo

Octubre 03, 2025

Sería de 10 mil hectáreas, en beneficio de 2 mil familias de la etnia

Reducen siembra de hortalizas en el Yaqui
Agrícola

Reducen siembra de hortalizas en el Yaqui

Octubre 03, 2025

Factores como la sequía y la mala calidad del agua de los pozos harán que la superficie se reduzca hasta las 9 mil hectáreas