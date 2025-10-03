  • 24° C
Agrícola

Reducen siembra de hortalizas en el Yaqui

Factores como la sequía y la mala calidad del agua de los pozos harán que la superficie se reduzca hasta las 9 mil hectáreas

Oct. 03, 2025
Debido a la sequía y los problemas que enfrentaron por la mala calidad del agua de pozos, se reducirá el área de siembra de hortalizas en el Valle del Yaqui.

Alberto Cruz Elías Calles indicó que se proyecta establecer alrededor de nueve mil hectáreas, cuando en el ciclo 2024-2025 se sembraron 11 mil 500 hectáreas.

El presidente de la Asociación de Productores Hortícolas del Yaqui y Mayo (Aphym) apuntó que la salinidad del agua subterránea impactó en la calidad y rendimiento de la producción.

Por ello, algunos productores optaron por no sembrar; principalmente se reducirá el área de papa, tomate y chile, refirió.

Se anticipa un ciclo complicado, principalmente por la sequía, aunque los productores, con la experiencia del ciclo anterior, han tomado algunas medidas como utilizar diferentes bases de fertilización con menos sales, mejoradores de suelos y desplazadores de sales, así como la instalación de desalinizadoras. Además, se contará con un volumen de agua proveniente de Presas, señaló.

“Estamos convencidos de que el tema del agua es uno de los principales factores que limitan la siembra”

Alberto Cruz Elías Calles

Luz del Carmen Paredes
