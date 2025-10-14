Presas elevan su nivel

Las lluvias del fin de semana que trajo "Raymond" dejaron aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui.

De acuerdo con datos del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), "El Novillo" registró el máximo acumulado con 187 milímetros, mientras que "La Angostura" recibió 56 y "El Oviáchic" 15.4 milímetros.

Las tres Presas están al 31.2 por ciento, con un volumen almacenado de 2 mil 183 millones de metros cúbicos.

Mientras que "El Novillo" y "La Angostura" están al 46.8 y 41.4 por ciento, respectivamente, con mil 412.1 y 315.4 millones de metros cúbicos.

En el Río Mayo, la Presa Mocúzari registró un acumulado de 27.5 milímetros.

En el Valle del Yaqui, las precipitaciones fueron generalizadas. El acumulado máximo en el canal alto fue de 59 milímetros, mientras que en el canal bajo fue de 60 milímetros. En Ciudad Obregón, 54 milímetros; en la Comisaría de Providencia, 32; en Esperanza, y en las comunidades yaquis, 30.7 milímetros en El Chiculi.

"El Oviáchic" está al 14.1 por ciento de su capacidad total, con 456.1 millones de metros cúbicos