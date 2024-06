Pescadores de Yavaros esperan apoyo de Claudia Sheinbaum

Pescadores del sur de Sonora esperan que, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, haya más apoyos al sector, que atraviesa por una de las crisis más duras de su historia.

"Ojalá que el nuevo Gobierno voltee a vernos, porque tenemos muchas necesidades y problemas, como el de la falta de subsidio y equipamiento, altos costos de permisos, bajo apoyo de Bienpesca, entre otros", dijo Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros.

Señaló que los trabajadores del mar prácticamente sobreviven, sobre todo en estas fechas, cuando están en veda el camarón y la jaiba, por lo que sólo salen a la captura de caracol y almeja, principalmente.

"En los últimos años nos ha ido muy mal, todo se nos ha juntado, los altos costos de gasolina, las bajas capturas de camarón por no adelantar fechas de levantamiento de veda, el clima y hasta el miedo que tienen muchos a ataques de tiburón", añadió.

Valenzuela Ruelas abundó en el punto de los permisos de pesca y aclaró que no es que no quieran pagarlos, sino que se fijen precios razonables, no como los que están actualmente, que son muy elevados, sobre todo los de callo de hacha.

Indicó que hace seis años obtener 15 permisos tenía un costo de 18 mil pesos, pero actualmente es de 147 mil, lo cual es sumamente difícil pagar.

"Por todo lo anterior es que se ha desalentado la actividad pesquera, mientras que las autoridades siguen mostrando mucha indiferencia a nuestro sector", agregó.

Ramón Valenzuela indicó que, debido a la crítica situación en la pesca, muchos han dejado la actividad.