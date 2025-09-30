Impactan aranceles siembra del tomate

La aplicación del arancel del 17.09 por ciento impactará en el área de siembra de tomate en Sonora.

Manuel Cázares Castro indicó que en Sonora estiman una reducción entre el 15 y 20 por ciento, a pesar de ser el principal exportador a Estados Unidos.

El vicepresidente del Sistema Producto Tomate en México apuntó que, aunque el Gobierno Federal fijó un precio mínimo para exportación del vegetal, algunos horticultores optaron por no sembrarlo.

Precisó que se proyecta establecer mil 250 hectáreas en la Entidad, de tomate saladés y especialidades, principalmente.

Señaló que ya iniciaron con la preparación de la tierra para la siembra, así como las gestiones para el financiamiento.

Cazares Castro dijo que se ve un ciclo difícil, por la sequía, ya que vienen de un año, con problemas por la mala calidad del agua de los pozos, pero confían que saldrán adelante.

Sonora destaca por su sanidad, por lo que es líder en exportación hortícola, subrayó.

“Se tiene que planificar qué variedades se van a sembrar, dependiendo de los requerimientos del mercado”, reiteró.

En Sonora se llegan a sembrar más de mil 600 hectáreas de tomate