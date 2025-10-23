  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

YouTube lanza herramientas para cuidar la salud mental de los adolescentes

Se incorporará la opción de limitar el tiempo de visualización en el feed de Shorts como medida adicional de autocuidado

Oct. 23, 2025
La plataforma dará cursos gratuitos en colaboración con la fundación Carlos Slim.
La plataforma dará cursos gratuitos en colaboración con la fundación Carlos Slim.

YouTube presentó un conjunto de herramientas enfocadas en proteger la salud mental y el bienestar digital de los adolescentes, reafirmando su compromiso con la seguridad y educación de los jóvenes.

Entre las novedades destaca "Estantes de Contenido de Salud Mental para Adolescentes", una función que mostrará videos de fuentes confiables cuando usuarios de entre 13 y 18 años busquen temas relacionados con condiciones mentales como la depresión o la ansiedad.

El contenido ha sido desarrollado en colaboración con el Centro Médico ABC y el Dr. Mau, y está diseñado específicamente para esta etapa de desarrollo, con información basada en evidencia científica y presentada de manera atractiva.

VAN POR EL BIENESTAR Y APRENDIZAJE

YouTube también fortaleció sus herramientas de bienestar digital, incluyendo recordatorios como Tomar descanso y Hora de dormir, además de ampliar los controles parentales para cuentas supervisadas. En breve, se incorporará la opción de limitar el tiempo de visualización en el feed de Shorts como medida adicional de autocuidado.

En el ámbito educativo, la plataforma anunció una alianza con la Fundación Carlos Slim y Aprende.org, a través de la cual se ofrecerán más de 50 cursos gratuitos, incluyendo cinco programas completos.

Los usuarios podrán tomar las lecciones animadas directamente en YouTube y posteriormente registrarse en Aprende.org para realizar exámenes y obtener certificaciones.

imagen-cuerpo

REGULACIÓN DE USO DE IA

Además, YouTube renovó su alianza estratégica con Unicef, con la meta de crear recursos de alta calidad dirigidos a padres y cuidadores. Esta colaboración multianual busca fortalecer la educación emocional y el bienestar infantil, combinando la experiencia de Unicef con el alcance global de la plataforma.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial (IA), YouTube reforzó sus políticas para promover un uso responsable. Los creadores deberán indicar cuando un contenido haya sido alterado de forma sintética, especialmente en temas sensibles como salud, noticias o finanzas.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Estas son las series animadas ideales para tus hijos de entre 3 a 5 años
Viral

Estas son las series animadas ideales para tus hijos de entre 3 a 5 años

Octubre 23, 2025

La mejor serie animada para un niño no es necesariamente la más popular, sino aquella que contribuye a su desarrollo emocional y cognitivo

¿Tus electrodomésticos se pusieron amarillos? Así puedes devolverles su color original
Viral

¿Tus electrodomésticos se pusieron amarillos? Así puedes devolverles su color original

Octubre 23, 2025

Aunque este proceso es natural, existen métodos sencillos para mantenerlos como nuevos por más tiempo

Kim Kardashian revela que le diagnosticaron un aneurisma cerebral
Viral

Kim Kardashian revela que le diagnosticaron un aneurisma cerebral

Octubre 23, 2025

En una nueva temporada de The Kardashians, la actriz y empresaria reflexiona sobre su salud y la crianza de sus hijos