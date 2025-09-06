WhatsApp lanza nueva función para facilitar pagos con pequeños negocios en México

La plataforma de mensajería WhatsApp anunció una nueva funcionalidad diseñada para mejorar la comunicación entre pequeños negocios y clientes en México , permitiendo compartir la Clave Bancaria Estandarizada (Clabe) directamente desde la app.

Esta novedad se presentó durante el WhatsApp Business Summit 2025, celebrado en la Ciudad de México, donde también se revelaron otras innovaciones impulsadas por inteligencia artificial y nuevas herramientas de monetización.

UNA FUNCIÓN PENSADA EN FACILITAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS

A finales de 2025, los usuarios de WhatsApp Business podrán enviar su Clabe bancaria a los clientes mediante un mensaje estructurado para copiar y pegar fácilmente en su aplicación bancaria. Esta función busca agilizar los pagos electrónicos, especialmente útiles para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

La Clabe es un número de 18 dígitos que identifica cada cuenta bancaria en México y es esencial para realizar transferencias electrónicas seguras. Con esta integración, WhatsApp se consolida como una herramienta clave para el comercio digital en el país.

Según un estudio de Kantar encargado por Meta en abril de 2025, el 69 por ciento de los mexicanos prefiere la mensajería como su canal principal para interactuar con negocios, destacando la importancia de esta actualización.

Meta aseguró que WhatsApp no procesará pagos directamente y que todos los mensajes seguirán protegidos con cifrado de extremo a extremo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL FUTURO DE LA MENSAJERÍA EMPRESARIAL

Durante el evento, Meta ha enfatizado su apuesta por la IA como parte fundamental del futuro de la mensajería empresarial. Según Marco Casarín, director general de Meta en México, la empresa está desarrollando agentes de IA capaces de integrarse a las operaciones de los negocios, tal como lo hacen hoy el correo electrónico o las redes sociales.

Actualmente se prueban agentes de IA en WhatsApp y Messenger que brindan soporte, recomiendan productos o ayudan a cerrar ventas. Estos agentes incluso se integran con anuncios en Facebook e Instagram.