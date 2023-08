Walmart: Cliente se queja por un mal producto. ¿De qué trata?

Un cliente de Walmart expresó su descontento y así mismo compartió su experiencia negativa a través de las redes sociales, esto, debido a un producto que adquirió en el supermercado.

Compartió una fotografía y un relato donde detalla el producto, alegando que no cumplía con las expectativas y la calidad prometida del mismo.

La publicación ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde ha generado debate entre los demás usuarios, algunos expresan sus opiniones y experiencias con productos de la tienda.

Con esta problemática destaca la importancia de la satisfacción del cliente y calidad de los productos en el sector minorista, así mismo el impacto que tienen las redes sociales en la reputación de alguna empresa.

La industria de los supermercados es un componente esencial en el comercio minorista, tanto a nivel nacional como internacional. En México, el sector de supermercados ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en 2020, las ventas totales de los asociados aumentaron un 1.8 por ciento en comparación con el año anterior, a pesar de los desafíos económicos y de salud.

Sin embargo, a través de TikTok una cliente exhibe a una tienda Walmart de Tijuana, tras encontrar una caja con huevos podrida, la mujer comenta que tomaría un cartón de huevo, pero cuando se acerca le llegó un olor muy raro, por lo que decidió grabarlo y exponer su queja ante las redes.

Por otra parte, las marcas como leche Nito, Sabritas, Barcel, Coca-Cola han sido expuestas por su mala calidad en productos que los consumidores se encuentran, sin embargo, la tienda respondió ante las quejas de la cliente y pidió disculpas por los inconvenientes causados con el producto.

Algunos comentarios de los usuarios son:

- "Todos los Walmart en Tijuana están súper descuidados, sucios y sin personal."

- "Yo dejé de comer huevo cuando llegue a vivir a Tijuana porque no me gusta el olor cuando lo hago"

- "Por eso mejor compro en CALIMAX jaja, siempre tienen limpio todo."

- "Yo pedí queso de Walmart Playas y cuando lo abrí tenía lama."

- "Igual los promotores y abarroteros no se fijan ponen la mercancía al vergazo, a mí me salió una caja de atún igual con gusanos y tire los que estaba."

- "Me pasó algo igual pero en Bodega Aurrera y no me había dado cuenta hasta que llegué a casa y revisé el huevo, traía gusanos por abajo del cartón."

- "Y ese Walmart según es de los más nice eh; imagínate los demás."