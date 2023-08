VIRAL | Joven le hace una broma divertida a su papá y se hace viral

Las redes sociales, aparte de mantenernos muy informados con lo más relevante del día, también nos mantienen muy divertidos con los videos que se hacen virales; este no ha sido la excepción, el momento se dio cuando la joven se le ocurrió la idea de jugarle una broma a su mamá en la cual involucraba su dispositivo móvil.

La mujer llamada Stephany en redes sociales, filmo a su papá mientras se iba a trabajar, fue cuando comenzó con esta divertida situación, probando así lo despistado que suele ser.

La joven tomó una foto del celular de su padre y se la envío con la leyenda "Papá, se te olvidó el celular"

Al ver el mensaje, el padre de familia no tardó en responder y pidió a su hija que lo acercará a la puerta, que él irá por él.

"Oye, ¿dónde se me olvidó? Déjamelo en la puerta, ahorita voy por él. Tengo prisa. Claro que me voy a regresar, qué tal si me pasa algo. Ya voy para allá", contestó.

Minutos después, tal y como lo argumentó, el padre regresa a casa en busca de su teléfono ingresó rápidamente a su casa.

"¿Pues como me contestaste?" fue lo que dijo su hija desatando una divertida reacción de su padre, quien en ningún momento cayó en cuenta que todo el tiempo estaba contestando con su celular.

"Ay, qué pend... soy", dijo el señor al darse cuenta de la broma que le había jugado su hija de lo despistado que se mostró en todo momento.

El video comenzó a hacerse viral por todas las redes sociales, acumulando más de 32 millones de reproducciones, en donde los usuarios colocaron comentarios.

