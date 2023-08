VIRAL | Dejan vestido y alborotado a perrito el día de su adopción

Muchos perritos desean ser adoptados después de ser rescatados de la calle, el cachorrito se encontraba buscando un hogar en donde lo amaran y respetaran.

Vicente es un perrito rescatado por una fundación animalista y abrió su corazón para iniciar una nueva vida con su familia, pero el día de su adopción, no se presentaron dejándolo vestido y alborotado.

El suceso se compartió a través de las redes sociales donde a los usuarios mostraron disgusto por el acto que realizaron las personas.

La Fundación Rescátame de Bogotá, Colombia, fue la responsable de este canino, difundió lo acontecido vía Instagram donde resaltaron que llevar a un animalito a casa es una gran responsabilidad; Vicente es un dulce perrito y también tiene sentimientos.

“El supuesto adoptante de Vicente nunca llegó por él. Ya cuando estaba listo para un hogar, bañadito, canceló su adopción- después nos pregunta por qué somos tan estrictas en el proceso, ¡por esta razón! Porque no queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para TODA LA VIDA” dice la publicación.

Los comentarios de los usuarios al ver la publicación fueron:

“Se merece mucho amor”, “El tipejo o familia que no quizo a este tierno pwludito, no eran dignos de adoptarlo, se libró de caer quién sabe de qué calaña, se libró, en Hora buena!!! Besos cachorito”,” Las cosas pasan por algo, que bueno que ya está en buenas manos Vicente y ahora solo queda darle seguimiento para que se vea que lo tratan bien y con amor”,

UN DULCE HOGAR PARA VICENTE

Gracias a la difusión que tuvo Vicente, llegó a oídos de una familia que se puso en contacto con la fundación y le brindó una segunda oportunidad a Vicente, sin embargo, la misma organización dio a conocer que faltaban otros rescataditos por ser adoptados.

“Queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia que lo amará para toda la vida. Gracias a todas las personas interesas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos” Comenta la Fundación a través de Instagram.

Los comentarios de los usuarios al ver la publicación fueron:

"Mil gracias por adoptar al cachorrito","Los animales o mejores amigos q tenemos tienen un corazón enorme q nunca te fallan, nunca te abandonan, nunca te pegan y nunca te gritan, lo único q Dios hizo fue no hablar nuestro idioma para q nos digan no me pegues q yo te amo","Felicidades a los papás de Vicente. Y enhorabuena las exigencias de la institución. Eso es educar a la Sociedad!","Hermoso perrito y hermosas personas, Dios les de una larga vida juntos".

Este hecho ocurrió en el año 2020, es un recordatorio de que tener una mascota en casa es una gran responsabilidad y no se puede tomar a la ligera, hay muchos perritos y gatitos que merecen tener un hogar donde se les brinde mucho amor y cariño.