Viernes 13 ¿Cuál es la diferencia con el martes 13 y por qué son de la mala suerte?

Hoy es viernes 13 de junio y muchas personas inician el día con cautela. Algunos prefieren no casarse, no viajar, ni tentar la suerte pasando debajo de una escalera o cruzándose con un gato negro. ¿Se trata de un mito urbano o de un temor heredado de nuestros ancestros?

Esta creencia popular alrededor del mundo es una mezcla de religión, historia, mitología y cine, pues tanto el viernes 13 como el martes 13 se consideran días de mala suerte, pero la diferencia principal es cultural y geográfica.

MARTES 13 VS VIERNES 13

Por ejemplo, en países anglosajones, la superstición se centra en el Friday the 13th, mientras que en Hispanoamérica y España es el martes 13 el que se gana la mala fama, por lo que en general el número 13 siempre ha tenido mala reputación.

¿POR QUÉ EL NÚMERO 13 SE RELACIONA CON LA MALA SUERTE?

En la Última Cena hubo 13 comensales, y uno de ellos, Judas, traicionó a Jesús. En la Biblia, el capítulo 13 del Apocalipsis habla del Anticristo. En la mitología nórdica, Loki fue el invitado número 13 a una cena de dioses que terminó en tragedia. En la Cábala judía se mencionan 13 espíritus malignos y muchos edificios modernos omiten el piso 13.

Respecto al día, Marte, dios romano de la guerra, da nombre al martes y lo relaciona con destrucción y conflicto. No es casualidad que Constantinopla cayera en un martes 13 de mayo de 1453, marcando el fin del Imperio Bizantino.

El cine también alimentó el mito. La saga Friday the 13th, estrenada en 1980, convirtió a Jason Voorhees en símbolo del terror. En algunos países de habla hispana se promocionó como Martes 13 para adaptarse a la superstición local.

Asimismo, algunas tragedias refuerzan la creencia. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que inspiró las películas ¡Viven! y La sociedad de la nieve, se estrelló un viernes 13 de octubre de 1972. El crucero Costa Concordia naufragó un viernes 13 de 2012. En el Tarot, la carta número 13 simboliza la muerte y la transformación.

CONSEJOS PARA ALEJAR LA MALA SUERTE EN UN VIERNES O MARTES 13

A pesar de todo, para muchos este día es una oportunidad para limpiar energías y protegerse de influencias negativas. Algunos rituales sencillos pueden ayudar:

BAÑO DE LIMPIEZA ENERGÉTICA

Hierve ruda o romero en un litro de agua, cuela y mezcla con sal de grano, vinagre blanco y agua tibia. Báñate de cuello para abajo, visualizando cómo se disuelve toda carga negativa.

VELADORA BLANCA CON SAL

Coloca una vela blanca sobre un plato con sal y enciéndela con cerillos de madera. Repite en voz alta: "La luz me protege, la sal me purifica y el universo me guía". Déjala encendida hasta que se consuma por completo.

TIJERAS ABIERTAS BAJO LA CAMA

Coloca unas tijeras abiertas, con las puntas hacia los pies de la cama. Se cree que cortan cualquier mala vibración durante el sueño.

LIMÓN CON CLAVOS DE OLOR

Inserta tres clavos de olor en forma de triángulo en un limón fresco. Colócalo en la entrada de tu casa o dentro de tu bolso para repeler malas energías.

RITUAL DEL ESPEJO Y EL PAPEL

Escribe en un papel todo lo que deseas eliminar de tu vida. Colócalo frente a un espejo, prende una vela blanca o morada y di: "Reflejo lo que dejo ir y recibo lo que merezco". Al terminar, rompe el papel y deséchalo lejos de tu casa.

CONSEJOS ADICIONALES

No barras de noche, evita regalar o aceptar cuchillos o relojes, usa una cinta roja en la muñeca izquierda y limpia tu casa con incienso o palo santo.

viernes 13 o martes 13 no tienen por qué ser días de miedo. Con intención, protección y algunos rituales, puedes transformar la superstición en una oportunidad de renovar tu energía. La verdadera suerte depende de tus acciones y de tu actitud ante la vida.