VIDEO. Venganza: mujer raya el auto de su esposo por serle infiel

A través de un video publicado en TikTok, se ve a la esposa de un sujeto presuntamente llamado Paolo Mesía, quien descarga toda su furia y frustración contra el automóvil de quien la traicionó.

Con pintura roja, la enfurecida esposa plasma en el vehículo diversas palabras contra el hombre, mientras una persona, al parecer ajena a la situación la graba.

"Paolo Mesía, infiel, te gustan las pu$%&, mentiroso, destruiste tu familia", son las palabras de la dolida dama ante la traición de su pareja.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, y los internautas no desaprovecharon la oportunidad para dejar sus comentarios.

"Queremos conocer a Paolo", "Todos grabando desde el tercer piso", "Alguien que la etiquete, es mi maestra", "Amigos ya saben, no sean infieles", "He visto 3 videos de esto y no encuentro la reacción de Paolo", "Solo puse el auto de Paolo y me salió este video, y ya es el cuarto video, ¿quién será Paolo?, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.