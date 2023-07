VIDEO |Venden "Oxxitos" para mascotas y enternecen las redes

Una pareja de emprendedores creó una singular camita para perros con el diseño de un "oxxito", la popular tienda de conveniencia que es muy común encontrar en cualquier ciudad del país.

La popularidad de esta tienda fue utilizada por la pareja que utilizó una buena estrategia de mercadotecnia, con un perrito schnauzer promocionando la camita, portando el tradicional uniforme con los icónicos colores de la tienda de conveniencia.

A través de la cuenta de TikTok de "Anygarritasguerreras" presentó la camita de "oxxito", una pequeña réplica de la tienda, pero diseñada para que los canes puedan dormir en ella.

Además, el video promocional fue grabado frente a un establecimiento de esta cadena comercial y en él se aprecia a los creadores portando su uniforme junto a su perrito.

¿QUÉ OTROS DISEÑOS DE CAMITAS PARA PERROS HAY?

Además de la adorable camita de "oxxito", la pareja de comerciantes ha creado una con diseño de maruchan, con su camarón y su sobre de salsa valentina incluidos como almohadas.

Pero eso no es todo, pues también tienen diseños de pequeños metros, metrobuses y micros destinados para la comodidad y descanso de las mascotas del hogar.

Otra de las divertidas invenciones de la pareja es que en los minitransportes se puede leer: "Cd. de los Michiportes", "Perri Suárez" o "Michi sur", como destinos.

@any_garritasguerreras hola :) hemos estado un poco ausentes pero tenemos camitas de micro, metro, metrobus y socoby para gatitos o perritos talla chica. costo depende de la unidad tenemos más tamaños, mediana y grande. tienda física en calle 5 de Febrero 287 col obrera cdmx. hacemos envíos ? sonido original - @miguelpeña

USUARIOS REACCIONAN

El video de las innovadoras camitas se viralizó en redes y los internautas no desaprovecharon la oportunidad de compartir sus comentarios.

"Y tiene una segunda cajita que nunca abren", "El perro: no hay sistema", "Cuando lo regañe por una travesura me va a decir que no ahí sistema", escribieron.

Asimismo, varios usuarios manifestaron sus intenciones de adquirir una camita para su mascota, aunque sea para un gatito.

"Mis gatitos igual necesitan una casita, les gusta dormir en las cajitas de café".

Por su parte, los comerciantes señalaron que tienen envíos a toda la República Mexicana en todos sus diseños.

@any_garritasguerreras tenemos envíos a toda la república mexicana :) diseños únicos y hermosos. ? Lollipop - The Chordettes