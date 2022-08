VIDEO. Toro se mete a un banco; causa pánico y un gran caos

Una situación increíble sucedió en una institución bancaria de Tel Aviv, Israel, cuando un todo se metió a las instalaciones y causó pánico y un gran alboroto, hechos que quedaron grabados en varios videos y se hicieron virales.

El incidente sucedió en el Banco Leumi, ubicado en la zona industrial a las afueras de Tel Aviv.

Come to Israel, where snake bits cameo in a bag of frozen peas and a bull takes a bank hostage!https://t.co/s0ZWeNCgQqpic.twitter.com/4NDQrggFiT