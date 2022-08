VIDEO. Se duerme en el Didi, y acaba pagando viaje a Veracruz

Fue en la cuenta Mundo Didi (@mundo_didi) en la que un conductor contó una historia que le ocurrió aproximadamente un año atrás, cuando estaba en Cholula, Puebla.

Y es que refiere que un usuario solicitó el servicio al salir de un bar; cuando el auto llegó, el solicitante estaba pidiéndole a su novial que lo acompañara a su departamento, a lo que esta se negaba.

Como el tiempo de espera pasaba, le dijo al cliente que lo estaba esperando, a lo que éste, molesto, le respondió: "Para eso te estoy pagando, está mi tarjeta, ¿Cuál es el problema?". El conductor no insistió, y al final, el hombre abordó el automóvil sólo y enojado.

Cuando se disponía a iniciar la marcha, el chofer verifica el destino y se da cuenta que el destino era en la ciudad de Veracruz, por lo que le comenta al usuario, pero este seguía furioso, por lo que groseramente le responde: "¿Qué no sabes leer, no sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino."

Sin más, el conductor arranca; esperó que el cliente se diera cuenta de lo que estaba pasando, pero no lo hizo, por el contrario, se quedó dormido.

Tras dos horas de viaje, narra, el usuario despertó y se percató que no estaba ni en su ciudad, ni en su casa, por lo que, asustado, le dice al conductor: "Bro ¿qué me hiciste, a dónde me llevas? No me hagas nada. ¿Dónde estamos?".

El Didi le contesta que lo llevaba a su destino, y que revisara su aplicación, para que viera a dónde había marcado.

Luego, el cliente le pregunta cuánto le cobra por regresar, pero como el conductor, ya molesto, decide vengarse y le responde que se iba a quedar en la ciudad.

Al llegar al destino establecido en la aplicación, por lo que el cliente, que había marcado el final del camino, terminó pagando ocho mil 400 pesos.

El video se ha viralizado, pues tiene cerca de 500 mil reproducciones, más de 700 comentarios y arriba de 30 mil "me gusta".

Entre los comentarios unos aplauden al conductor, por no dejarse tratar mal y, al final, darle su merecido.