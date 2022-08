VIDEO. Pleito entre Adela Micha y Yeri Mua

Tras la polémica que causó la influencer Yeri Mua al asegurar que el INE la hizo lucir fea en su identificación oficial, Adela Micha se burló de ella durante la transmisión de su programa "Por Adela".

La conductora y su equipo hablaban sobre las declaraciones de Yeri, y en un inicio mencionó que que casi todos salen mal en las fotos de la credencial de elector, por lo que era obvio que no editaran su imagen.

La periodista mencionó que Yeri difícilmente cierra la boca, refiriéndose al tamaño de sus labios, además criticó el abuso de filtros y el uso de pupilentes.

"Ay, es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone el labial hasta la nariz, pues difícilmente. Luego Martha Debayle te da tutorial de cómo te pongas el labial", dice Micha.

"¿Ves cómo no puede cerrar la boca? Se ve bien con pupilentes verdes. A mí me parece que se ve bien, si viera mi credencial, yo parezco poquianchis", agregó.

YERI MUA RESPONDE

Ante las declaraciones de Adela Micha, la bloguera Yeri Mua no se quedó callada y durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, muy a su estilo respondió a su hater.

La reina del Carnaval de Veracruz aseguró que su declaración respecto a su fotografía en la credencial solo fue un comentario sarcástico y en ningún momento se molestó.

Durante su enlace, la influencer escuchó los comentarios de Micha y arremetió contra ella.

"No me insultó tan feo, pero sí hizo alusión a que estoy muy bocona, igual yo podría hablar de su físico como que su tinte de güera oxigenada, hedionda, se ve bien culer* y que se ve más ruca, pero no voy a opinar de su físico", recalcó.