VIDEO. Momentos de terror: cae juego mecánico en la india

Momentos de terror vivieron los asistentes a una feria en Mohali, India, luego de que un juego mecánico se vino abajo y dejó más de una decena de heridos.

El artefacto asemeja a una rueda giratoria, que sube a gran altura, aproximadamente 12 metros, y ante la sorpresa de los espectadores, quienes grababan el singular juego, se desplomó e impactó fuertemente contra el suelo.

Algunas de las personas que estaban a bordo salieron disparadas y resultaron muy golpeadas, mientras sus acompañantes, que esperaban abajo que terminara el paseo, corrieron a auxiliarlos.

La Policía y rescatistas acudieron al lugar de inmediato, donde varias personas atendían a las víctimas, quienes yacían en el piso sin poder moverse.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano, quienes se reportan a salvo y estables; solo una mujer se encuentra gravemente herida.

Another Video Terrifying incident at a fair in #Mohali. Several injured. More inputs awaited. #Punjab pic.twitter.com/82BauZklw3