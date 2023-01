VIDEO. Llega a interrumpir la boda

Sin embargo hay ocasiones que se convierten en memorables por otras cuestiones, tal fue el caso de una pareja que estaba a punto de jurarse amor eterno en una ceremonia al aire libre, cuando de repente entra un hombre enfurecido que obviamente no había sido invitado.

Se trataba nada más y nada menos que de el padre de una joven que presuntamente era la prometida del novio, con quien se casaría el pasado día 27 del mes.

El penoso pasaje fue captado en video por algunos de los presentes y compartido en redes sociales donde rápidamente se viralizó.

En las gráficas se aprecia como el sujeto arremete contra el novio, primeramente diciendo que no habrá boda ya que quien estaba contrayendo nupcias había pedido la mano de su hija para casarse.

"Me van a perdonar, pero aquí no hay boda ni pinch* hijos de put*, te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, qué me vas a decir que no ahora. Me fuiste a pedir su mano hijo. Te mereces morir", argumentó el molesto padre de familia.

Dichas declaraciones provocaron la confusión de los asistentes e incluso estuvieron de irse a los golpes, afortunadamente alguien no perdió la cordura y se escucha que dice que es mejor llamar a las autoridades.

En otro de las grabaciones se observa que llega la mujer engañada, solo por un breve instante, y luego se retira del lugar.

Los internautas no perdieron la oportunidad de recriminarle al sujeto que jugó con las dos mujeres, comentando las publicaciones con su sentir, las cuales ya han sido reproducidas en muchas ocasiones.