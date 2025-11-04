Video| Hombre acosa a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico; redes cuestionan su seguridad

La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025, un video en el que se observa a un hombre acosando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, se volvió viral en redes sociales, desatando indignación y fuertes críticas hacia el dispositivo de seguridad presidencial.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sheinbaum saludaba a la ciudadanía y se tomaba fotografías con simpatizantes, cuando un hombre se le acercó de forma inapropiada, intentando besarla en el cuello y abrazándola por la espalda.

FALLA SEGURIDAD DE LA PRESIDENTA

En el video se escucha a una mujer alertar sobre la situación, momento en que miembros del equipo de seguridad intervienen para separar al individuo, aunque éste insiste en acercarse nuevamente.

La presidenta se aleja y mantiene la calma, diciéndole al sujeto: "Nos tomamos la foto, no te preocupes".

El hombre, aparentemente en estado inconveniente, intenta acercarse una vez más antes de ser retirado definitivamente del lugar.

El incidente ocurrió minutos antes de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, celebrada en la capital del país.

— Dime qué pasó aqui (@DimeQuePasoAqui) November 4, 2025

MÁS QUE UNA FALTA DE RESPETO

Hasta el momento, ni Presidencia ni la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

En redes sociales, el video ha generado cientos de comentarios que cuestionan los protocolos de seguridad y denuncian que la situación puso en riesgo a la presidenta. Algunos usuarios expresaron su molestia señalando que "no se trató de una simple falta de respeto, sino de un acto de acoso físico que debe ser sancionado".

El video continúa circulando en distintas plataformas, donde internautas exigen una respuesta inmediata de las autoridades y medidas más firmes para proteger la integridad de la mandataria en eventos públicos.