WhatsApp Web se cae este 4 de noviembre de 2025: Miles de usuarios reportan fallas en México y el mundo

La mañana de este martes 4 de noviembre de 2025, WhatsApp Web presentó una caída global que dejó a millones de usuarios sin acceso al servicio desde sus computadoras y causó molestias durante este día.

¿CÓMO FUE LA CAÍDA MASIVA DE WHATSAPP WEB?

El problema, que comenzó a reportarse poco después de las 8:00 a.m. (hora del centro de México), afecta principalmente el inicio de sesión y la sincronización entre la aplicación móvil y la versión web de la plataforma.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, más del 80% de los reportes están relacionados con fallas directamente en el portal web, mientras que otro 10% señala errores en la conexión con el servidor y un 9% experimenta dificultades para enviar o recibir mensajes.

LUGARES DE MÉXICO CON MÁS FALLAS REPORTADAS DE WHATSAPP WEB

El mapa de calor de la página muestra una alta concentración de reportes en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida, lo que evidencia una afectación extendida en el país.

El incidente provocó una ola de quejas, memes y comentarios en redes sociales, especialmente en X, donde el hashtag #WhatsAppWeb se posicionó entre las principales tendencias.

Usuarios expresaron frustración, sobre todo aquellos que dependen de la plataforma para trabajar o comunicarse con clientes a través de WhatsApp Business Web.

"Sin WhatsApp Web no puedo atender pedidos, ya se me cayó la mañana", escribió una usuaria desde Monterrey, reflejando el impacto laboral que tuvo la interrupción.

Mientras tanto, las búsquedas en Google se dispararon con frases como "whatsapp web no carga", "falla whatsapp hoy" y "whatsapp business web", mostrando el alcance del problema.

A pesar de la magnitud, Meta, empresa matriz de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del fallo.

Sin embargo, expertos en tecnología apuntan a que podría deberse a una falla temporal en los servidores de sincronización, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones con servicios del conglomerado.

Se espera que la conexión se restablezca gradualmente en las próximas horas. Por ahora, los especialistas recomiendan no cerrar las sesiones activas ni intentar múltiples reconexiones, ya que esto podría complicar el restablecimiento automático del servicio.

En tanto, millones de usuarios en México siguen esperando volver a conectarse con normalidad.