Video: Despierta después de 20 años

A pesar de que su familia no perdía la esperanza de que el sujeto recuperara su salud, nadie imaginaba que pasarían 20 largos años.

Esto lo dio a conocer una usuaria de TikTok, quien se identificó como hija del "bello durmiente", con la cuenta de @solconmiell.

En el video se observa a una joven bailando y al fondo un hombre en una cama de hospital, mismo que se viralizó y además tuvo infinidad de comentarios en lo que hacen alusión a que debe poner a su papá al corriente de todo lo que ha pasado en este tiempo.

Entre los comentarios más destacados y divertidos se encuentran los siguientes: "Dile con mucha delicadeza lo que pasó con el Gallo de Oro", "No sabe quién es Yeri Mua", "Enséñale la peli de 2012 y dile a esto sobrevivimos", "W3y no sabe de Jenny Rivera", "Cuando se entere que los Takis ya cuestan 15 varos", "Cómo que no ha escuchado Gatita", "El papá: cómo que Chabelo sigue vivo", "No sabe lo de One Direction w3yyy", "Que no se te pase decirle que la Paninni es enemiga", "El precio del gansito se lo dices con delicadeza", "No sabe que doña Lety ya camina", entre otros.