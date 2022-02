VIDEO: Critican a mamá fit por cómo va a la escuela de su hijo

La mujer luce un cuerpo de infarto, producto de horas de gimnasio y cuidados; internautas la defienden

Por: Edel Osuna

Indignada por como una atlética madre iba a dejar a su hijo a la escuela, provocó que una mujer la grabara en video, la criticara y compartiera en redes, material que rápidamente se viralizó.

Y es que, en las imágenes consignadas en el documento, se aprecia la llegada de una escultural mujer, enfundada en un diminuto traje, que no ocultan su deportiva figura, quien lleva a su hijo al colegio.

El video lo grabó una fémina que también lleva a su hijo a la misma institución, y se expresa de ella despectivamente.

"Mira tu culi..., mira esa, hija. De esos momentos que te dan ganas de cambiarlo de colegio a tu hijo, por gente como esa me dan ganas de cambiar de colegio. Qué asco", expresó la mujer que la grabó.

EN SU DEFENSA

La afectada es la boliviana Vanesa Medina, una joven mujer con una figura muy bien trabajada y espectacular, a quien los usuarios de rede sociales la censuraron por su provocativa manera de vestir.

Sin embargo, al conocer que su persona se había vuelto tendencia en internet, Vanesa no dudó en defenderse tanto de la fémina que la grabó, como de sus detractores.

"Esa mujer que buscó denigrarme por mi físico y expresándose con desprecio hacia mí, sus planes no le salieron. Soy una mami fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo y no hago nada malo a nadie. Gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores", expuso Vanesa a través de su cuenta de Facebook.

Y aunque la mayoría de los internautas le brindaron su apoyo, hubo otros que salieron en su defensa, al alegar que como iba vestida no hacía nada indebido y que su cuerpo es resultado del trabajo en gimnasio, actividad de la que es una apasionada.