VIDEO | "¿Por qué no se ponen perfume?" Argentino critica el mal olor del Metro de la Ciudad de México

El Metro de la Ciudad de México es el transporte público que más se utiliza, se utiliza alrededor de 837 millones de usuarios al día en sus 195 estaciones activas, por lo tanto, el mal olor, tumulto, malas organizaciones, son cosas que los viajeros enfrentan

Sin embargo, las personas extranjeras que visitan nuestro país no saben respetar a sus semejantes; como muestra de ello, un argentino se volvió viral en las redes sociales tras quejarse de las instalaciones del Metro.

El usuario de TikTok "Gii6644" grabó un video, donde se aprecia a un señor de nacionalidad argentina que se encuentra hablando por teléfono, los usuarios lo critican cuando se quejó, menospreció y comparo el transporte público con el de su país.

Viajeros que se encontraban con el comenzaron a molestarse y reclamarle, pues a pesar de los problemas de mantenimiento con los que cuenta el Metro de la Ciudad de México, le dieron a entender al sujeto que solamente los mexicanos pueden quejarse del transporte y no un extranjero.

INTERNAUTAS CRITICAN AL ARGENTINO

Al identificarlo con su acento argentino, se ve en el video como dos hombres lo interceptan y le reclaman; le piden que se regrese a su país.

"El Metro de la Ciudad de México no es nada parecido al de Argentina, pues no tiene aire acondicionado, además del olor a gente. ¿Por qué la gente no se pone perfume?", le dijo a su amigo en el teléfono mientras realizaba gestos desagradables.

Por lo tanto, uno de los usuarios que se encontraba detrás del sujeto, le reclamó

· Viajero: "¿Por qué no te regresas a tu país?"

· Argentino: "Ay, cállate, ¿Por qué estás escuchando mi conversación"

· Viajero: "Solo hablan ustedes de Messi y de Maradona, carnal". "Hey, Maradona, para abajo"

Los usuarios de internet alabaron la acción de los mexicanos al defender nuestro país de un argentino que habla mal de él.

· "Ese amigo se sacó un 10, gracias amigo por defendernos. ¡Viva México!"

· "Yo le hubiera volado un sape en la pelona jajaja"

· "De nuestros problemas y de nuestra gente solo podemos hablar nosotros mismos"

· "Solo entre mexicanos nos la mentamos jajaja"

· "¿Por qué no le dijo que porque se subió en un Uber o en su carro?"

· "Supongo que lo sacaron en la siguiente estación, ¿no?"

· "Si no le gusta el transporte público, que se compre un carro con aire acondicionado"

· "Ya que le molesta el olor, hay Uber, pero sin dinero; todavía se pone así"

· "Denle una cerveza a ese hombre"

· "Y luego Argentina que está en banca rota"

· "Yo pensaba que era Luis San Román de Vecinos"

· "Hay que darle su bienvenida para que sienta el calor mexicano jajajajaja"

· "El finoooo le dicen"