VIDEO | Padre de familia rompe en llanto tras el reencuentro de "Los Bukis"

Las redes sociales han sido testigos de emocionantes momentos que capturan las personas por su esencia con la música y la gran capacidad que tiene para tocar el corazón de las personas.

La usuaria de TikTok @itzelmendoza078 muestra a un hombre, dice ser que es su padre, cuenta con experiencia en la oleada de emociones durante el tan esperado concierto de Los Bukis.

En el video, la descripción simple pero conmovedora dice: "X: ¿Y cómo es tu papá? Mi papá en el reencuentro de Los Bukis". El video rápidamente acumuló 3.9 millones de reproducciones conmovió a todos los usuarios.

El video muestra al señor emocionado en medio de la multitud, mientras que la agrupación Los Bukis interpretan la canción "Mi fantasía" En instante se levanta de su lugar y comienza a bailar, finalmente por la música y recuerdos que presenta, no pudo contener las lágrimas.

El primer reencuentro de Los Bukis se produjo en concierto streaming, titulado "Bohemia en pandemia" el 9 de mayo cuando Solís invitó a todos los miembros de la agrupación a unirse ante un escenario, a partir de ese momento, fue una buena idea reunirse y esto comenzó a tomar forma.

El exitoso grupo se formó a mediados de la década de 1970 y se separaron a partir de 1996 después de cultivar éxitos maravillosos como "Tu cárcel","Falso amor" y "Te tuve y te perdí"

A lo largo de su trayectoria, recibieron tres nominaciones al Grammy, incluida por un mejor Álbum Pop Latino por "A través de tus ojos.

La reunión de la agrupación es un regalo para sus fieles seguidores, cuyas vidas han estado acompañadas por la música inolvidable de la banda. Como bromeó Solís, "hemos sido responsables de muchos matrimonios y divorcios con nuestra música".

"La madurez que han adquirido en estos tiempos y las experiencias individuales durante la pandemia nos llevaron a unirnos y a dar un ejemplo de que todo es posible cuando existe voluntad", señaló Marco Antonio Solís, quien continuó con una destacada carrera como solista después de la disolución de la banda.

El reencuentro de la agrupación incluyó a todos los miembros originales, incluido su hermano José Javier Solís, quien dejó la banda en 1987 y José "Pepe" Guadarrama, quien fue reemplazado, Así mismo participó Joel Solís, primo de Marco Antonio y fundador de la banda, así como Roberto Guadarrama, Eusebio "Chivo" Cortés y Pedro Sánchez.

Marco Antonio Solís celebró sus 45 años de carrera artística con la exposición "Y para siempre... Marco Antonio Solís", dedicó su trayectoria y actualmente se encuentra en exhibición en el Museo del Grammy.

USUARIOS EN REDES SOCIALES REACCIONAN

La interpretación de la banda Los Bukis tocó el corazón del señor donde compartió su alegría y emoción en el mundo de TikTok, a continuación te compartimos los comentarios que dejaron los espectadores en el video original.

· "Te amo señor que se emociona con Los Bukis. Perras ganas de escuchar con usted esas joyas de canciones"

· "No llora por Los Bukis, llora por todos los recuerdos de su juventud que le llegan cuando escucha sus rolas"

· "Despertar con la música de Los Bukis a todo volumen los domingos eso recuerdo de mi niñez"

· " Te amo Señor que lloras y te emocionas con Los Bukis recordando esa bella juventud y ese amor del pasado"

· "Nomás por esto ahorita que lave mis trastes voy a poner a Los Bukis"

· "Llore viéndolo y no me gustan Los Bukis jaja pero siento que cuando sea grande así recordaré cosas con canciones"

· "Mi papá me dijo que fuéramos yo la verdad no me sabia varias, pero me las aprendí y fue uno de los mejores conciertos qué he ido"

· "¡Valió cada peso el costo de las entradas! Excelente Sr. Sintió y disfrutó el concierto"

· "Yo lleve a mi señora Madre y también se emocionó como tu papá, cantó, bailó, gritó, lloró y recordó mil cosas"

· "Que chingón video te felicito por poder compartir algo tan bonito con tu papá"

· "Lo que no sabemos es que esas canciones marcaron la época de generaciones y que traen recuerdos que jamás olvidaran"

· "Ya me dieron ganas de unas chelas"