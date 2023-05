VIDEO | Novio de Yeri Mua exhibe su gordofobia y misoginia en pleno trasmisión en vivo

Una vez más Yeri Mua está en el ojo del huracán, pero esta vez fue por declaraciones de su novio Naim Darrechi, quien hizo comentarios de mal gusto y dejó ver su gordofobia y misoginia en plena transmisión en vivo de la influencer.

Los seguidores de la veracruzana se mostraron preocupados, ya que creen que Naim es un hombre tóxico y tiene que protegerse de él.

Como se recordará, Naim Darrechi fue tendencia por sus polémicas declaraciones al decir que engañó a mujeres asegurando que era estéril para no usar preservativos al tener relaciones.

Esta vez el influencer español causó indignación y controversia al declarar durante una transmisión en vivo de Yeri Mua que su fantasía era atropellar a una mujer con sobrepeso.

La impactante revelación surgió luego de que "La Bratz Jarocha" le hizo un comentario sobre las personas que se lanzan delante de los automóviles.

"¿A ti no te ha pasado, amor, que se te avienten al coche?", le preguntó Yeri.

Naim no pensó las consecuencias de su respuesta e inquirió:

"Uy, si me pasa alguien lo atropello. Tengo ganas de atropellar a alguien, tengo un fetiche. Si se me paran adelante me cumplen la fantasía. Una gorda tengo ganas de atropellar".

La respuesta del bloguero causó sorpresa en Yeri, quien le llamó la atención y le advirtió que no dijera esas cosas porque estaba mal y por las críticas que podría enfrentar; sin embargo, eso pareció no importarle a su novio que siguió con comentarios negativos.

El video se viralizó de inmediato, por lo que los internautas reaccionaron indignados y exigen que se tomen fuertes medidas contra sus declaraciones ofensivas.

Los seguidores de la jarocha recalcaron que las declaraciones de su novio están fuera de lugar y son ofensivas, sobre todo, porque Yeri contó sobre su difícil proceso para bajar de peso.