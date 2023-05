VIDEO | Maestra de kínder renuncia a su profesión y se convierte en edecán porque factura más

Una profesora de un kínder de Puebla decidió dejar su profesión para trabajar como edecán, debido al bajo salario que percibía como educadora.

La maestra, identificada como Azucena, aseguró a través de un video de TikTok que en su empleo en el jardín de niños percibía un sueldo de aproximadamente 70 pesos la hora y en su nuevo empleo gana cinco veces más.

"Estudiando para ganar 70 pesos por hora aproximadamente. Ganando 5 veces más por hora o haya más de edecán", publicó la docente en la grabación en la que aparece con el uniforme de la escuela, para después mostrar una serie de videos donde se ve en su nuevo empleo.

La maestra mostró las actividades que realiza en su nuevo trabajo, aunque no aclaró si ya renunció como educadora y se está dedicando al modelaje y promoción de productos de tiempo completo.

En los comentarios de la publicación de la maestra de preescolar, los internautas aseguraron que lo que importa es asegurar fuentes de ingresos y salir adelante, aunque no sea en lo que estudiaron.

"Me pasó algo parecido, estudié marketing, pero me volví modelo y gano lo de un mes en un trabajo normal en una semana", "Lo importante es hacer más fuentes de ingresos", "Soy maestro, pero no soy bonito", "¿70 pesos? Ah cañón, ¿no es de 32 pesos la hora? jajaja", comentaron los usuarios de redes.