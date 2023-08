VIDEO | La actriz Andrea Legarreta comparte la última vez que su mamá le dio la bendición

La conductora Andrea Legarreta Martínez se ha mantenido ocupada durante todo el día, ya que cuenta con sus compromisos laborales en el programa "Hoy" y en la Obra de Teatro "Vaselina" es inevitable no acordarse de su mamá y sentir una ausencia profunda.

A través de sus redes sociales, Legarreta difundió con sus seis millones de seguidores una anécdota muy especial que sucedió en su último cumpleaños el pasado 12 de julio.

VIDEO EMOTIVO DE SU ÚLTIMA BENDICIÓN

Isabel Martínez, madre de la actriz y conductora Andrea Legarreta fue el pasado 30 de julio que vio con vida y le dio su bendición.

"Te llené de besos y tú a mí. Me llenaste de amor y en esa última mirada, antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo... Nuestros ojos se vieron por última vez, no sé cómo explicarlo, hay cosas que no se explican, se sienten, mamita", puntualizó la conductora en su cuenta de Instagram.

En el video, incluyó el tema "Tears in heaven" de Eric Clapton, la mamá de Mía y Nina expresó el deseo de regresar el tiempo para llenar de besos y abrazar fuertemente a Chabelita.

"Y decirte más veces ´Te amo´, viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien. Te siento, vives en mí, mi corazón está muy triste, mi alma también. Me faltas a cada instante, me falta mi copiloto, nuestras llamadas de todos los días, nuestras risas, tus consejos, me falta todo lo que me daba mi má", agregó en su triste mensaje.

Legarreta Martínez mencionó que se siente muy afortunada y agradecida por haber compartido tantas vidas juntas, de ser su hija y de haber tenido a una mamá como ella; su presencia y no poder verla todos los días, escucharla, tocarla, duele y seguirá doliendo en los próximos días, cuenta con la esperanza, como algunos dicen; que el tiempo lo cure todo.