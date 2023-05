VIDEO | Fofo Márquez acusa a HotSpanish de estar involucrado en el asesinato de "El Pirata de Culiacán"

Fofo Márquez es uno de los influencers más polémicos, y constantemente lanza ataques a quienes antes fueron sus amigos, entre ellos Roberto González, conocido como HotSpanish, a quien señaló como responsable de la muerte de "El Pirata de Culiacán".

Fue el mismo HotSpanish quien a través de su cuenta de Facebook compartió un video en el que cuenta los supuestos embustes que Márquez ha contado desde hace algunos meses.

HotSpanish aseguró que es mentira que Fofo tenga dinero, y que incluso por ese motivo dejó a Karely Ruiz en un antro sin pagar una cuenta de 60 mil pesos.

La polémica surgió luego de que Fofo Márquez aseguró que a HotSpanish no le importa terminar con sus amistades para monetizar sus videos, además lo acusó de burlarse de Yeri Mua y Naim Darrechi por su pelea que resultó una mentira urdida por él.

Por lo que ahora los influencers están sumidos en una guerra de dimes y diretes, en los que Fofo acusa a HotSpanish de estar involucrado en la muerte de "El Pirata de Culiacán" a quien acompañaba cuando murió en un ataque armado en diciembre de 2017.

¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al Pirata de Culiacán para salvar tu pellejo? ¿No verdad?, pero yo me las sé todas, me las sé completas. Si no también niégamelo, miénteme, porque no sales de tu casa. Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas, te metiste con fuego papá", acusó el creador de contenido.

"La gente se está dando cuenta que eres bien mentiroso, entonces sigue mintiendo, no hay pedo. Lo bueno es que cada cosa que dices, punto para mí, papá", señaló en sus historias de Instagram.

HOTSPANISH CONTESTA A FOFO MÁRQUEZ

Ante las acusaciones de Fofo Márquez, Roberto González no se quedó callado y respondió a su declaración, asegurando que no tenía relación con "El Pirata" y que solamente habían colaborado juntos en dos ocasiones.

"Ese día él iba a tocar un evento, es como si te invitan a un evento donde ya te anunciaste que vas a ser el DJ, y que ese día te quiebren y si yo voy, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿a HotSpanish? Ese cabrón ya tenía anunciando que se iba a presentar ahí de semanas, yo qué tengo que ver ahí. Yo lo miré dos veces en la vida", recalcó.

Finalmente, HotSpanish hizo un llamado a la madre de Fofo, y aseguró que si no hace algo por él, va a terminar en la cárcel por adulterar bebidas de mujeres para tener relaciones con ellas.

"Ojalá tu mamá ve este video (...) señora, su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas, va a terminar en la cárcel, anéxelo. Yo quise hablar con él, pero no entiende, sus personas que lo rodean están mal".