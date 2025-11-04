  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | En sepelio de víctimas de la explosión en Waldo´s revelan el género de bebé

El comentario de una persona en la página que publicó el clip, permite entender el motivo de llevar a cabo en ese lugar un acontecimiento especial

Nov. 04, 2025
VIDEO | En sepelio de víctimas de la explosión en Waldo´s revelan el género de bebé

La tragedia ocurrida tras la explosión registrada en una tienda Waldo´s, ubicada en el Centro de Hermosillo, dejó, además de víctimas mortales y heridos, una huella profunda que cicatrizará difícilmente.

Luego de ello, entonces llegó el momento de los funerales, entre ellos el de tres víctimas, quienes, de acuerdo con un video publicado en la página de Facebook Voz del Desierto, refiere que los tres perdieron la vida en la explosión.

El post que acompaña al clip señala: "Un triste video... nos comentan que son 3 personas que fueron victimas del incendio de Waldos y se hizo una revelación en el lugar, aún no contamos con el dato de los nombres. Pero uno de ellos era la mujer embarazada".

Además, señaló que en el momento del entierro estaban presentes, además de familiares de las víctimas, jefes de Ayuntamiento y trabajadores.

En un comentario hecho por el usuario "Papita chip" explica por qué razón la revelación del sexo del nonato se realizó en el camposanto y se debió a que una de las víctimas deseaba presenciar ese especial momento.

"Era mi tía, mi primito y mi primita embarazada, la revelación era del bebé de mi otro primo, presente, pero mi tía fallecida ya no pudo asistir a su revelación, entonces la hicieron ahí porque ella no sabía qué iba a ser, eran muy queridos... no supero esto, sigo pensando que esto no paso, que solo es un mal sueño".

CÓMO VA EL CASO

Como se informó con oportunidad, las autoridades aún realizan los peritajes que permitan esclarecer qué fue lo que pasó en ese fatídico sábado 1 de noviembre.

Al momento, la empresa Waldo´s informó que apoyará a las familias de las víctimas, así como trabajará en conjunto con las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

En tanto, Protección Civil Sonora ordenó la clausura de todas las tiendas Waldo´s de Sonora, en lo que realizan una inspección a fondo de las instalaciones y permisos.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Video| Hombre acosa a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico; redes cuestionan su seguridad
Viral

Video| Hombre acosa a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico; redes cuestionan su seguridad

Noviembre 04, 2025

Mientras la mandataria saludaba a personas un sujeto en aparente estado de ebriedad se le acercó más de lo debido

Esta es la manera más eficaz para lucir peinados increíbles sin maltratar tu cabello
Viral

Esta es la manera más eficaz para lucir peinados increíbles sin maltratar tu cabello

Noviembre 04, 2025

Cuidar tu melena es mucho más que un ritual de celebración y estilo. Quédate a conocer esta última tecnología ideal para la salud capilar

Santoral de hoy, 4 de noviembre: San Carlos Borromeo, patrono personal del Papa San Juan Pablo II
Viral

Santoral de hoy, 4 de noviembre: San Carlos Borromeo, patrono personal del Papa San Juan Pablo II

Noviembre 04, 2025

Este santo también es considerado patrono de catequistas y seminaristas, y es un ejemplo de fortaleza y caridad