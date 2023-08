VIDEO | El ministro más "swiftie": Arturo Zaldívar disfruta del concierto de Taylor Swift e intercambia "friendship bracelets"

Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue captado disfrutando del primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México, la noche del jueves.

El expresidente de la SCJN vestía una chamarra verde con el logotipo "swiftie" (como se hacen llamar los fans de la cantante estadounidense), así como varios "friendship bracelets" (brazaletes de la amistad), que son muy populares durante los conciertos de la intérprete de "Love Story" y comúnmente se intercambian entre los asistentes.

El propio ministro compartió en sus redes sociales imágenes del concierto, en el que se encontraba en las primeras filas del recinto y describió el concierto como "una noche inolvidable" y "simplemente espectacular".

"La de hoy ha sido una noche inolvidable. El show de la artista más importante de nuestro tiempo es simplemente espectacular. Gracias infinitas a las y los swifties por tanto cariño. Son muy bien correspondidas", escribió Zaldívar en sus redes sociales.

MINISTRO RECIBIÓ BOLETOS COMO REGALO DE CUMPLEAÑOS

El pasado 9 de agosto, Arturo Zaldívar anunció mediante un video de TikTok que asistiría al concierto de Taylor Swift, con motivo de su cumpleaños.

En esa ocasión, el ministro presumió que unas chicas "swifties" le habían regalado las entradas para el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá la cantante estadounidense en México como parte de la gira "The Eras Tour México".

"Muchas gracias a mis chicas ´swifties´ que me regalaron este maravilloso obsequio en mi cumpleaños. Voy a disfrutar mucho el concierto. Allá las veo y allá los veo", destacó el ministro.

Taylor Swift ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en total, los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol de CDMX, con una recopilación de sus éxitos como "Miss Americana & the Heartbreak Prince", "Cruel Summer", "Lover", "I Knew You Were Trouble", y muchos más.