VIDEO | Detienen a alcalde Diego Cadillo por golpiza a su pareja en Perú

El alcalde del Centro Poblado Medio Mundo, Diego Cadillo, fue detenido luego de que se difundieran imágenes donde se le observa agrediendo brutalmente a su pareja, incluso en presencia de su hija de apenas tres años. El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, y la escena fue captada por cámaras de seguridad.

Según relataron los familiares, Cadillo llegó en estado de ebriedad con la intención de reanudar la relación sentimental. Ante la negativa de la joven, el alcalde reaccionó violentamente. Las imágenes lo muestran golpeando a la mujer repetidas veces, sin importar la presencia de la menor.

YA HABÍA SIDO DENUNCIADO ANTES

Esta no es la primera vez que Diego Cadillo es señalado por comportamientos violentos. En 2024, la madre de su hijo lo denunció ante la comisaría de Huacho por agresión psicológica, alegando que recibía constantes insultos a través de mensajes de WhatsApp. Todo esto ocurrió luego de que ella le exigiera el pago de una deuda.

Ahora, Cadillo enfrenta una investigación por tentativa de feminicidio. La familia de la víctima teme que pueda ser liberado a pesar de la contundente evidencia en su contra.

TESTIMONIOS DESGARRADORES

La madre de la joven relató que el alcalde entró por la fuerza a la casa de su hija, simplemente porque ella no quiso retomar una relación que describió como "tóxica y controladora". La víctima logró salir a pedir ayuda, pero fue alcanzada por Cadillo, quien la arrastró de nuevo al interior de la vivienda, dejando a la pequeña sola en la calle. Una vecina acudió rápidamente para proteger a la menor y avisó a las autoridades.

La hermana de la víctima detalló que la joven presenta hematomas en la cabeza y moretones en el brazo. A pesar de esto, el Ministerio Público ha considerado el caso como un hecho de lesiones, mientras la familia insiste en que se trata de un intento de feminicidio.

La familia también expresó su indignación ante el silencio de las autoridades municipales. Nadie del municipio se ha acercado a ofrecer apoyo a la víctima. De hecho, señalan que el gerente municipal, Alejandro Ruiz, habría llegado al lugar actuando como abogado defensor del alcalde.

| Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo, Huaura (Perú), fue detenido por agredir físicamente a su pareja. pic.twitter.com/91Nrp6Jaaa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 6, 2025

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y CIFRAS ALARMANTES

El general Juan Manuel Mundaca, jefe de la Región Policial Lima Norte, aseguró que la Policía Nacional del Perú está llevando a cabo las diligencias correspondientes sin distinción del cargo del implicado. "Aquí no se mira quién es, sino lo que ha hecho", afirmó.

Este lamentable caso se suma a los 133 reportes de tentativa de feminicidio registrados en Perú en los primeros seis meses de 2025, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La sociedad exige justicia y medidas urgentes para frenar la violencia de género que sigue cobrando víctimas en todo el país.