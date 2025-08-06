VIDEO | Jugador de Fatal Fury se vuelve viral tras dramática derrota en EVO2025

Durante el torneo EVO2025, uno de los eventos más esperados en el mundo de los juegos de lucha, se vivió un momento que ha causado furor en redes sociales.

El protagonista fue el jugador japonés Kazuyuki "KojiKOG" Koji, quien se volvió viral luego de una derrota especialmente intensa en Fatal Fury: City of the Wolves.

LA ESCENA QUE SE VOLVIÓ MEME

La semifinal de ganadores enfrentó a KojiKOG contra su compatriota Goichi "GO1" Kishida. Aunque los combates estuvieron muy cerrados, GO1 logró llevarse la victoria en ambas rondas. Pero fue la reacción de KojiKOG tras la derrota lo que realmente captó la atención de todos: con la boca abierta en un grito prolongado y las manos sujetando su cabeza, el gesto recordó al famoso cuadro El Grito de Edvard Munch.

Las imágenes rápidamente inundaron redes como X, especialmente después de ser compartidas por la cuenta oficial de EVO2025. En una de ellas, GO1 aparece mirando a su compañero con una mezcla de sorpresa y preocupación, lo que añadió aún más dramatismo (y humor) al momento.

I swear to God I´m not making fun of this dude but NO ONE HAS EVER LOOKED LIKE THEY SUFFERED LIKE THIS IN HUMAN HISTORY pic.twitter.com/JekIbl1F0a — kayos (@kayos_o) August 3, 2025

¿DRAMÁTICO O ACTUADO?

Aunque algunos usuarios llegaron a pensar que KojiKOG estaba atravesando una crisis real, pronto quedó claro que todo fue una actuación. Quienes conocen al jugador saben que tiene un fuerte sentido del humor y que estas expresiones teatrales forman parte de su estilo. Incluso se le ha visto hacer gestos similares en torneos pasados, como en EWC2025.

Este tipo de comportamiento no es nuevo en su carrera. En EVO2015, durante un enfrentamiento previo contra GO1, KojiKOG ya había realizado una pose exagerada que desconcertó a los comentaristas japoneses. La diferencia es que, en aquel entonces, su estilo aún no era tan conocido.

REACCIÓN DE LA COMUNIDAD Y EL APODO INESPERADO

El momento ha sido tan impactante que incluso el legendario jugador Daigo Umehara lo comparó con una escena de las películas de SAW, donde un personaje pierde una pierna. Esa comparación le valió a la escena el apodo entre fans japoneses como "el incidente del corte de pierna".

Aunque KojiKOG no logró vencer a GO1, su participación en Fatal Fury: City of the Wolves fue destacada. Terminó en el quinto lugar general del torneo, habiendo ganado alrededor del 80% de sus combates. Su habilidad en el juego, sumada a su personalidad única, lo han consolidado como uno de los favoritos del público.