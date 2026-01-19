VIDEO | Carambola de más de 100 vehículos paraliza autopista en Michigan por intensa nevada

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una carambola de más de 100 vehículos provocó el cierre total de una autopista interestatal en Michigan este lunes 19 de enero, en medio de las fuertes nevadas que afectan a gran parte del estado.

El accidente múltiple ocurrió en la autopista interestatal 196, cerca de la ciudad de Grand Rapids, donde automóviles y camiones (incluidos más de 30 tráileres) chocaron entre sí o se salieron del camino debido a la escasa visibilidad y las condiciones resbaladizas.

La Policía Estatal de Michigan informó que varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

LA VISIBILIDAD ERA LIMITADA

Pedro Mata Jr., uno de los testigos del choque, relató que antes del accidente apenas podía distinguir los vehículos que circulaban frente a él debido a la intensa nevada. Señaló que conducía a una velocidad reducida, de entre 20 y 25 millas por hora, lo que le permitió frenar a tiempo y evitar verse involucrado directamente en el impacto.

"Fue un poco aterrador solo escuchar los golpes y estruendos detrás de ti. Vi lo que tenía enfrente, pero no pude ver exactamente lo que ocurría detrás", declaró Mata, quien decidió mover su camioneta fuera del área para evitar que otro vehículo lo impactara.

Las autoridades cerraron la autopista en ambos sentidos durante varias horas mientras los equipos de emergencia y grúas trabajaban para retirar los vehículos y atender a los heridos.

#Viral | ?? Caos vial por tormenta invernal en Michigan.



Más de 100 vehículos, incluidos más de 30 tráileres, chocaron o salieron del camino en la autopista I-196, cerca de Grand Rapids, debido a las intensas nevadas que azotan el estado.



La vialidad fue cerrada en ambos... pic.twitter.com/lKDUOkvHaL — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) January 20, 2026

ALERTA POR TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

Este accidente se suma a los estragos provocados por una potente tormenta invernal que avanza por gran parte de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas extremadamente bajas y tormentas de nieve en varios estados, desde el norte de Minnesota hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Un día antes, se registraron nevadas inusuales en zonas del noroeste de Florida, mientras que el clima extremo afectó eventos deportivos en estados como Massachusetts y Chicago.

Los meteorólogos dijeron que las temperaturas podrían descender por debajo del punto de congelación en amplias zonas del centro-norte de Florida y el sureste de Georgia durante la noche del lunes y la madrugada del martes.