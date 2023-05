VIDEO | Agencia automotriz aprovecha accidente automovilístico para promover su carro

El 16 de mayo ser registró un milagro tras un accidente automovilístico, el cual invadió las redes sociales, pues un conductor salió ileso y por su propio pie de entre los hierros retorcidos y de debajo de un tráiler.

El percance se registró en Tabasco, y el protagonista fue un joven profesor llamado Belisario Morales Morales, quien conducía un Nissan Versa, color naranja metálico, rumbo al Instituto Tecnológico Superior de Centla, ubicado en Lomas de Ocuiltzapotlán.

En entrevista para una estación de radio, contó cómo vivió el momento.

"Jamás, pensé que iba a invadir el carril (el tráiler), iba zigzagueando. Siento el impacto porque lo escuché, lo sentí, pensé lo peor, pensé que iba morir, mi siguiente recuerdo es adentro del carro", narró Belisario.

"Sin nada de visibilidad, por las bolsas de aire que se habían activado, mi primera reacción es tocarme, checar si estaba sangrando, si no había perdido una pierna porque el impacto fue horrible, primero pensé: ´me voy a morir´. Poco a poco fui teniendo conciencia de que estaba dentro del carro, recordé el impacto, no veía por dónde salir", contó el joven.

Luego, dijo que escuchó voces, de personas que estaban preocupadas por ver su situación de salud, preguntando si estaba bien, a lo que respondió que sí, que requería ayuda para salir.

Tras salir de entre los hierros retorcidos, el maestro dijo que se salvó por obra divina: "con esto que me pasó compruebo que Dios existe y pude sentirlo dentro del auto cuando vi que el tráiler se acercaba a mí, dije: ´¡no quiero morir!´, se lo dije a Dios, a la fuerza superior, y lo desee con tantas ganas, que a lo mejor me escuchó, estando ahí estaba temeroso, o sea, no morí, estoy completo".

Tras el milagroso accidente, dos días después, la Agencia Nissan Obregón, de Ciudad Obregón, Sonora, retomó el hecho para promocionar, a través de un video, el mismo modelo de vehículo.

En las imágenes se ve a uno de los agentes de ventas hablar de las bondades en medidas de seguridad de vehículo, destacando cómo las bolsas de aire funcionaron perfectamente para lo que fueron diseñadas: proteger al pasajero.

"Nissan Versa cuenta con seis bolsas de aire que son dos frontales y cuatro laterales que son tipo cortinas. Sabías que Nissan Versa 2023 tiene cinco estrellas de seguridad lo cual lo hace el vehículo más seguro de su segmento", afirmó.

Continúa hablando en torno a las características del carro, en especial del aviso del punto ciego, alerta de choque frontal, a la vez que invita a las personas a conocer la unidad en la agencia.

Uno de los que llamó la atención fue en torno a que ya que la empresa aprovechó el accidente para promocionar su auto, lo mínimo que podrían hacer es reponerle la unidad.

En tanto otro se basó en las medidas de seguridad: "si tiene todas esas captaciones de puntos ciego y sensores, ¿por qué choco?", y uno más que apoya la calidad de milagro que el conductor atribuyó: "el único que le ayudó fue Dios, no le tocaba".