Venta Nocturna Liverpool 2025: ¿Cuándo y a qué hora inicia la tercera edición?

Entre las estrategias de ventas más efectivas están aquellas que se enfocan en crear en la mente del comprador que son únicas y con grandes ofertas; muchas suelen cumplir con estas expectativas, entre ellas la de Liverpool.

Liverpool es una de las tiendas departamentales más grandes y reconocidas de México; fue fundada en 1847 y hoy se enfoca en la venta de ropa, tecnología, muebles, línea blanca, perfumería, etc.

Además, cuenta con 120 tiendas en todo el territorio nacional y brinda servicios como tarjetas de crédito, meses sin intereses, apartados, etc.

Ha recurrido a diversas estrategias, entre ellas una de las más importantes: la Venta Nocturna, durante la cual ofrece grandes ofertas y promociones.

TERCERA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL 2025

Así las cosas, la Tercera Venta Nocturna de Liverpool está a la vuelta de la esquina, y más atractiva aún, ya que la temporada navideña está a próxima, para que los clientes y potenciales consumidores pueden hacerse de regalos por cualquier motivo o para obsequiar en diciembre.

Como es costumbre, durante la temporada de Venta Nocturna, Liverpool ofrece promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda.

Entre ellas puedes aprovechar la de la tarjeta de crédito de la tienda o de la Liverpool VISA, pues entre las ventajas que ofrecen es que al pagar con una de las dos accedes a mejores promociones.

Sin embargo, si pagas con otras tarjetas de crédito o débito de otro banco, o si lo haces en efectivo, no significa que no puedas disfrutar de otros beneficios.

Así, con la tercera Venta Nocturna Liverpool 2025, llamada también La Nocturna, esta edición se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, de las 00:00 horas a través de la aplicación y el portal oficial, y en tiendas físicas en cuanto abran sus puertas; es decir iniciará a partir de las 11:00 horas.