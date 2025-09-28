  • 24° C
Viral

Venta Nocturna Liverpool 2025: ¿Cuándo y a qué hora inicia la tercera edición?

Es de las campañas más esperadas por los consumidores, ya que representa una oportunidad para las compras de Navidad

Sep. 28, 2025
Entre las estrategias de ventas más efectivas están aquellas que se enfocan en crear en la mente del comprador que son únicas y con grandes ofertas; muchas suelen cumplir con estas expectativas, entre ellas la de Liverpool.

Liverpool es una de las tiendas departamentales más grandes y reconocidas de México; fue fundada en 1847 y hoy se enfoca en la venta de ropa, tecnología, muebles, línea blanca, perfumería, etc.

Además, cuenta con 120 tiendas en todo el territorio nacional y brinda servicios como tarjetas de crédito, meses sin intereses, apartados, etc.

Ha recurrido a diversas estrategias, entre ellas una de las más importantes: la Venta Nocturna, durante la cual ofrece grandes ofertas y promociones.

TERCERA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL 2025

Así las cosas, la Tercera Venta Nocturna de Liverpool está a la vuelta de la esquina, y más atractiva aún, ya que la temporada navideña está a próxima, para que los clientes y potenciales consumidores pueden hacerse de regalos por cualquier motivo o para obsequiar en diciembre.

Como es costumbre, durante la temporada de Venta Nocturna, Liverpool ofrece promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda.

Entre ellas puedes aprovechar la de la tarjeta de crédito de la tienda o de la Liverpool VISA, pues entre las ventajas que ofrecen es que al pagar con una de las dos accedes a mejores promociones.

Sin embargo, si pagas con otras tarjetas de crédito o débito de otro banco, o si lo haces en efectivo, no significa que no puedas disfrutar de otros beneficios.

Así, con la tercera Venta Nocturna Liverpool 2025, llamada también La Nocturna, esta edición se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, de las 00:00 horas a través de la aplicación y el portal oficial, y en tiendas físicas en cuanto abran sus puertas; es decir iniciará a partir de las 11:00 horas.

Edel Osuna
