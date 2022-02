Vende su virginidad por un boleto para ver a Bad Bunny

Tal es el caso de la joven que gastó los ahorros de sus padres para comprar las entradas a precios que creyó de ganga, como el otro caso en que unas jovencitas se formaron a la fila para ver si alguien hacía su buena obra del día y les comprara los boletos, y lo consiguieron.

Pero este caso va más allá, y se trata del caso de una joven ecuatoriana, cuya imagen con una cartulina en mano, con un mensaje, han circulado en todo internet levantando polémica.

Y es que la chica está dispuesta a entregar su virginidad a cambio de un boleto para entrar a ver a su estrella favorita.

La fotografía la tomó un hombre que conducía un vehículo, quien se detuvo junto a la joven para preguntarle si en verdad estaba dispuesto a ello.

"Lo que sea por el concierto, dispuesta a todo por el concierto, es que soy super fan de Bad Bunny", respondió la muchacha.

La respuesta fue contundente, pero su justificación es lo que "levantó polvo" entre los internautas.

Durante la charla, la chica aseguró que lo hace porque sus padres no le quieren dar el dinero para los boletos.

"Es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, y pues ya quiero mi dinero para el concierto", argumentó.

En el transcurso de la conversación, el hombre le preguntó que si por qué no trabajaba, en vez de exponerse a algún peligro u enfermedad, y ésta le contestó: "le da pereza".

También se justificó diciendo que no está haciendo nada malo y no le avergüenza ofrecer su virginidad.

Y como era de esperarse con ese tipo de imágenes, la redes sociales explotaron en contradicciones, pues mientras grupos feministas la apoyan en cuanto a hacer lo que quiera con su cuerpo, otros creen que las generaciones actuales no quieren hacer esfuerzos y se ponen en peligro.