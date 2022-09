Valentina celebra seis años con fiesta "Jesús es mi salvador"

Sin embargo, recientemente, una madre, Gracelie Pastrana, publicó en su Facebook la petición que su niña le hizo para el festejo de sus seis años de vida.

La mujer refiere que esperaba en personajes de princesas o unicornios, por lo que le pidió que lo pensara; cuando por fin llegó el momento, lo que escuchó la dejó "con los ojos cuadrados".

Y es que la menor le pidió a su madre un motivo totalmente diferente a todos los habituales en fiestas infantiles, pues le dijo que quería que fuera de Jesús.

"Al rato viene y me dice: 'mami, ya tengo el motivo perfecto. Quiero que sea de Jesús'. Me confieso, entre en crisis porque pensé: '¿de dónde saco yo el motivo de Jesús? Eso no existe!!!".

Sin embargo, recurrió a una amiga a la que le contó la petición de su hija, y ella le respondió: "ella lo quiere de Jesús y de eso lo vas a hacer".

La mujer narra en el lapso de seis meses que duró la preparación del festejo, la niña jamás cambió de idea, sino que le indicó: "mami, quiero que las letras (decoración) diga 'Jesús es mi salvador'"

Finalmente, expuso, intentó dibujar a Jesús al lado de ella y el resultado fue hermoso, pues ella lo amó y disfrutó el rato junto a su familia.

"Estoy segura que Él fue su invitado especial y también disfrutaron juntos", dijo la mujer.